Jade Picon está no elenco da nova novela das 21h: mostrou reação sincera ao saber do papel

Parte do elenco de "Travessia" participou de um workshop com o diretor artístico Mauro Mendonça Filho em junho. Após muita especulação, um registro do evento confirmou que Jade Picon faz parte da atração, estreando como atriz. Na trama, ela dará vida à influenciadora digital Chiara — será filha de Grazi Massafera e viverá um romance com Chay Suede.