Gabriel Sater participou do último capítulo da 1ª versão de "Pantanal": tinha ligação com elenco

Um dos sucessos do remake de "Pantanal", Gabriel Sater conquistou o público com o Trindade na Globo — personagem que pertenceu a seu pai, Almir Sater, na primeira versão da novela, em 1990. Aos 40 anos, o ator guarda memórias afetivas da trama há algumas décadas. Isso porque, na época, ele era bastante próximo do elenco e até fez uma participação especial no último capítulo do folhetim. Saiba mais abaixo!