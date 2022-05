Até Irma percebe o interesse de Zé Lucas por Juma: menina-onça se incomoda com cunhado

O interesse de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) por Juma (Alanis Guillen) vai ficar cada vez mais perpectível nos próximos capítulos de "Pantanal" e até Irma (Camila Morgado) nota que existe uma intenção do peão com a namorada de Jove (Jesuíta Barbosa). A menina-onça, por outro lado, não vai gostar nada das investidas do cunhado. Entenda!