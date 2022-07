Aposta da Globo, Guito se parece muito com Tibério de "Pantanal": é cantor e agrônomo

Fazendo sucesso em Minas Gerais, Guito compartilha um pouco de sua rotina, shows e canções nas redes sociais. O álbum autoral, chamado de GuitoShow, está disponível nas principais plataformas de streaming musical do Brasil. O artista conta com 31 mil seguidores só no Instagram e, atualmente, mostra também os bastidores do Pantanal.