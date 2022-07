10 curiosidades dos bastidores de "Pantanal": desafios dos atores, mudanças e mais

Considerando importantes as mudanças para a construção do personagem, apesar do estranhamento inicial, Karine revelou sentir saudades. "Eu demorei muito tempo para me acostumar. Eu passava pelo espelho e me perguntava: 'Meu Deus, quem é essa pessoa?' Agora não tenho mais o bronze e tô sentindo falta", brincou a atriz.