Gisela Reimann aparece em "Pantanal" após 32 anos e comemora: "Fiquei sem palavras"

Ao contrário da impressão que pode ter causado no público, Gisela garante que Ingrid não é vilã como Ibraim. "A Ingrid é uma mulher muito rica, que vive de aparências. Na relação com a Érica existe um confronto porque a filha contesta muitas coisas, principalmente as atitudes do pai. Ela não é má, mas se divide entre o amor da filha e o que ela dá importância, que são as aparências, a imagem e o nome da família".