Letícia Colin leu as reviravoltas de "Todas as Flores" de forma hilária: vídeo arrancou risadas

Letícia Colin gravou um vídeo hilário onde lê as principais reviravoltas de "Todas as Flores" e divertiu a web. Promovendo a chegada de uma nova leva de capítulos eletrizantes ao Globoplay nesta quarta-feira (10), a intérprete de Vanessa relembrou as principais mudanças bombásticas sofridas na trama. Assista!