O que acontece com Maria Bruaca na primeira versão de "Pantanal": teve direito a um final feliz

Alcides acaba sobrevivendo e descobre que o golpe de Tenório passou perto, mas que ele não foi castrado. É claro que o peão se vinga do grileiro da pior forma possível: Alcides mata o rival com uma lança no peito - e joga o corpo em um rio cheio de piranhas. No final, a viúva Maria Bruaca fica ao lado do amante e tem seu final feliz bem longe do Pantanal.