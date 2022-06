Cena de castração de Alcides abalou ator que fez Tenório na 1ª versão de "Pantanal"

Na versão de "Pantanal" que foi ao ar em 1990, na TV Manchete, Tenório descobre o caso de Maria Bruaca e Alcides e prende os amantes. Enquanto a esposa está com as mãos amarradas, Alcides está pendurado pelos braços. Ao mesmo tempo, o vilão esquenta uma faca e a direciona até a genitália do peão.