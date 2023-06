Irene já teve caso com Ademir em "Terra e Paixão": segredo vai mexer com Daniel

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Irene (Gloria Pires) vai surpreender Daniel (Johnny Massaro) com um segredo envolvendo o seu passado, confirmando uma das principais teorias do público que acompanha a novela: a vilã já teve um romance com Ademir (Charles Fricks), irmão do atual marido, Antônio (Tony Ramos) La Selva.