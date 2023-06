Corpo da mãe de Caio some do caixão em "Terra e Paixão": mistério vai render investigação

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", o corpo da mãe de Caio (Cauã Reymond), Agatha (Bianca Bin), acaba sumindo do caixão, fazendo com que investigações sobre o paradeiro da ex-mulher de Antônio (Tony Ramos) ganhem força na novela, com o apoio do produtor rural, que promete descobrir o que aconteceu.