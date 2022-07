Em "Pantanal", Jove mostra foto do Velho do Rio para Zê Leôncio e fica arrepiado com o resultado

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) vai consumar a traição contra o Velho do Rio (Osmar Prado), mostrando a foto que tirou do ser místico para Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Quando consegue enfim revelar o filme, o rapaz é surpreendido por um borrão branco no lugar do avô e fica arrepiado. Confira o que vai rolar!