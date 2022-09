Cena de Irma e Zé Lucas teve incoerência em "Pantanal": novela expõe mentira sobre Trindade

Uma cena exibida no capítulo desta terça-feira (20) no remake de "Pantanal" mostrou Irma (Camila Morgado) afirmando para Zé Lucas (Irandhir Santos) que não pensava mais em Trindade (Gabriel Sater). A incoerência pode ter passado despercebida por parte do público da novela, mas se revela certeira quando a ruiva volta a falar sobre o pai do bebê.