Cena de Juma matando Solano choca a web e gera comparações com "O Exorcista": reações

O remake de "Pantanal" se transformou em filme de terror durante alguns segundos no momento em que foi exibida a sequência em que Juma (Alanis Guillen) mata Solano (Rafa Sieg) com as unhas. Fazendo movimentos quase sobrenaturais, a menina-onça surpreendeu pela frieza e gerou comparações com o clássico "O Exorcista" por parte do público. Confira!