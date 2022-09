Após reencontro conturbado, Tertulinho ameaça Zé Paulino em "Mar do Sertão": "Fica longe"

"Mar do Sertão" vai mostrar Tertulinho (Renato Góes) bem incomodado com o retorno de Zé Paulino (Sergio Guizé) para Canta Pedra. Revoltado depois de flagrá-lo com Candoca (Isadora Cruz), o farsante fica com medo de perder a esposa e o filho para o rival e sedento para tirá-lo do caminho de uma vez por todas. Confira o que vai rolar!