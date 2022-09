Público não perdoa drama de Tertulinho em "Mar do Sertão": fica ainda mais obcecado por Zé

"Mar do Sertão" focou nos desdobramentos da volta de Zé Paulino (Sergio Guizé) à Canta Pedra e o drama de Tertulinho (Renato Góes) com Candoca (Isadora Cruz) virou assunto no capítulo desta terça-feira (13). O antagonista já deixou claro estar sofrendo com medo de ser trocado pelo rival e pressionou a mocinha a tomar uma decisão. A situação só piora.