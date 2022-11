Por que Drica Moraes não considera Núbia vilã em "Travessia": autora tentou fugir de recurso

Núbia despontou com uma das personagens mais misteriosas de "Travessia", mas pelo empenho em separar Brisa (Lucy Alves) de Ari (Chay Suede), já foi considerada vilã por parte do público — rótulo que Drica Moraes não concorda. Por sinal, segundo a atriz, Gloria Perez optou por tirar a vilania de cena na novela. "Ela não é uma pessoa do mal", esclareceu.