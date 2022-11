Como Brisa vira a vida de Ari de cabeça para baixo em "Travessia": vai fazê-lo sofrer muito

Nos próximos capítulos de "Travessia", Brisa (Lucy Alves) vai transformar a vida de Ari (Chay Suede) em um inferno, mesmo depois do rapaz se mostrar disposto a largar tudo para voltar para casa com ela. Contrariando as expectativas do ex-noivo, a mocinha foge com Tonho (Vicente Alvite) e faz com que seja desprezado por Chiara (Jade Picon). Entenda!