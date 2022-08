Cena da despedida de Trindade com Eugênio emocionou em "Pantanal": cantaram juntos

O peão fica chocado com a informação e tenta encerrar o pacto com a entidade às pressas, mas não tem sucesso. Pensando na segurança da criança e da amada, o homem resolve ir embora da fazenda dos Leôncio sem aviso prévio. Ele, então, cavalga até a chalana e tem uma conversa sincera com Eugênio, confessando que não tem um lugar certo para ir.