Davi assiste Joaquim beijar Isadora em "Além da Ilusão": fica transtornado e gera o maior climão

O relacionamento de Isadora (Larissa Manoela) com Davi (Rafael Vitti) está prestes a enfrentar uma crise em "Além da Ilusão". A mocinha acaba se reaproximando de Joaquim (Danilo Mesquita) ao desconfiar do passado do atual namorado e não impede o pilantra de beijá-la - cena que acaba sendo flagrada pelo próprio mágico. Entenda o que vai rolar!