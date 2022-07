Matias tem flashes de lucidez e deixa Davi com medo de ser desmascarado

Nos próximos capítulos da novela das 6, Augusta (Olivia Araujo) avisará Davi que o novo hobby de Matias é pintar quadros. A funcionária da família Tapajós é uma das únicas pessoas que sabe da verdadeira identidade do mocinho e guarda o seu segredo a sete chaves. No entanto, ela ficará preocupada com a possibilidade do patrão lembrar do rosto do ex-namorado de Elisa (Larissa Manoela) em um dos seus flashes de lucidez.