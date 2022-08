Perito ressurge no final de "Além da Ilusão" e inocenta Davi da morte de Elisa: como será

Na frente de todos, Diniz depõe e dá a sua versão dos fatos acerca da morte de Elisa: "Naquele dia, quando cheguei ao local do crime, o doutor Matias Tapajós tentou me impedir de cumprir minhas obrigações. Ainda assim, prossegui com o trabalho. Quando analisei o revólver, só encontrei as digitais dele", afirma o perito. O homem também entrega a arma do crime ao delegado Salvador (Jorge Lucas) como prova do seu testemunho.