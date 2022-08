No final de "Além da Ilusão", Joaquim ganha redenção ao se voltar contra Úrsula

"Faço coisas erradas há muito tempo. Não quero me eximir da culpa, mas o fato é que eu sempre ouvi da Úrsula que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Ela sempre me instigou a levar às últimas consequências tudo que pudesse nos fazer mais ricos e poderosos. Aquela mulher me transformou num ser humano desprezível. Eu, fraco, deixei ela fazer isso comigo. Hoje sou isso que está vendo: um bosta", desabafará.