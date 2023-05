Karina volta à escola em cena forte e autora revela inspiração em "Travessia": "Renasceu"

Uma cena dos últimos capítulos de "Travessia" abalou as estruturas do público no capítulo desta terça-feira (3). Faltando pouco para o grande fim da novela, Karina (Danielle Olímpia) emocionou com reação ao voltar para a escola depois de sofrer nas mãos de pedófilo e Gloria Perez revelou inspiração por trás da sequência. Confira!