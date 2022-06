Ítalo descobre que Clarice e Jonathan foram casados em "Cara e Coragem": ficará devastado

Na trama de "Cara e Coragem", Ítalo (Paulo Lessa) ficará ainda mais desconfiado do passado de Clarice (Taís Araujo). Isso porque, enquanto investiga a morte da ex-amante, o segurança descobrirá que ela já foi casada com Jonathan (Guilherme Weber), que trabalhava no departamento de pesquisas da Siderúrgica Gusmão. Confira os detalhes abaixo!