Alfredo descobre que Joca e Olívia são amantes em "Cara e Coragem": sogro fica desesperado

Na história da novela das 19h, Joca vive um relacionamento às escondidas com Olívia há anos. A situação desgasta bastante a sua relação com Lou (Vitória Bohn), filha do casal, que não se dá bem com o pai justamente pela condição que ele coloca em sua vida. Enquanto a jovem incentiva a mãe a tomar outros rumos de sua vida, a dona da Companhia de Dança Vertical ainda se mostra muito ligada ao instrutor de tênis.