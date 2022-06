Moa vai descobrir conexão perigosa entre Andrea e Clarice em "Cara e Coragem": entenda

Cada vez mais envolvido com Andrea (Maria Eduarda de Carvalho), Moa (Marcelo Serrado), que já encontrou uma foto da atriz com Clarice (Taís Araujo), vai descobrir a verdadeira conexão entre as duas em "Cara e Coragem". O dublê avança nas investigações bem na hora que vai colocar a amada contra a parede pelo registro do passado. Entenda!