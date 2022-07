Ameaçada por Tenório, Zuleica se muda para fazenda e vive inferno em "Pantanal": detalhes

Zuleica (Aline Borges) vai ser obrigada por Tenório (Murilo Benício) a fazer as malas e se mudar com os filhos para a fazenda do vilão em "Pantanal". Deixando claro que vai tirar a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) se a segunda esposa não aceitar, o pilantra consegue o que quer, mas promove muita tensão para a mãe de seus filhos, que se arrepende.