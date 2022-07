Público não perdoa detalhes com bebê de Zé Leôncio em "Pantanal": "O que é isso?"

Quando Madeleine deu à luz na fazenda, com a ajuda de Filó (Leticia Salles), o bebê chamou a atenção. Com a novela gravada durante a pandemia de Covid-19, cuidados foram tomados pela Globo para minimizar os riscos e a produção usou um boneco, com botões coloridos espalhados pelo corpo, para que o pequeno Jove fosse criado via computação gráfica. O resultado não escapou do julgamento do público.