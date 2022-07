O que muda em "Pantanal" após salto de 20 anos no tempo: nada mais será igual

José Leôncio vai ficar emocionado ao reencontrar o herdeiro que viveu durante anos no Rio de Janeiro com a mãe. Por outro lado, pede que Filó (Dira Paes) não fale nada sobre o outro filho, Tadeu, com medo da reação de Jove ao descobrir que tem um irmão que vive no Pantanal. O segredo não vai se sustentar por muito tempo.