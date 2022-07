Juma protagoniza barraco com Madeleine: partirá para cima da sogra com faca na mão

Na trama de "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) se sentirá bastante deslocada durante sua temporada no Rio de Janeiro. A mocinha se mudará temporariamente para a cidade com Jove (Jesuíta Barbosa), mas causará muito confusão na mansão dos Novaes — especialmente com Madeleine (Karine Teles), já que as diferenças entre as duas ficarão escancaradas. Confira abaixo!