Regina é pega na mentira por Ítalo em "Cara e Coragem": segurança interroga a vilã

Nos próximos capítulos da novela das 19h, Regina decide ir atrás de Anita (Taís Araujo) para saber se a sósia de Clarice encontrou com Leonardo. Perto da casa do massoterapeuta, no entanto, a assessora é interceptada por Ítalo. A filha de Dagmar (Guida Viana) até tenta inventar uma desculpa para a situação, mas não convence o segurança.