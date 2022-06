Autora comenta virada de Heloísa no final de "Além da Ilusão": "Dor que não cicatriza nunca"

Mas os dias nublados estão prestes a acabar. Após descobrir que o sangue de Olívia era diferente do tipo sanguíneo dos pais que a criaram, e ver a menina com o outro par de sapato que sua mãe biológica guarda há anos, Leônidas conclui que Olívia é sim a filha perdida de Heloísa. O tão sonhado encontro entre mãe e filha é emocionante — e fez com que a autora Alessandra Poggi ficasse com lágrimas nos olhos escrevendo a sequência.