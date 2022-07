Grande armação de Joaquim será descoberta em “Além da Ilusão”: Davi salvará com mágica

Desta forma, a personagem verá quando o vilão cortar os cabos de luzes do local, conseguindo avisar Davi, que fará um truque de mágica para salvar o evento planejado por ele e Isadora. Mais do que isso, o mocinho ainda resgatará a peça perdida da máquina que parou, fazendo com que Onofre e Joaquim discutam pelo plano ter dado errado.