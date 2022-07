Farsa de Davi correrá risco em "Além de Ilusão": ele fará plano para se safar

Ao chegar no local, o casal será fotografado por um repórter do jornal e até dará uma entrevista para o veículo. O papo deixará o ilusionista bastante tenso — afinal, sua imagem não pode ser vista, já que ele fugiu da prisão. Para tentar se safar da armadilha, Davi roubará o filme da câmera do repórter e disfarçará a situação com Isadora.