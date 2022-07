Efeito "Top Gun": como filme ultrapassou "Vingadores" e bateu recorde de bilheteria nos EUA

Hoje, “Top Gun: Maverick” ocupa a nona posição, atrás de clássicos como “Titanic” (US$ 659 milhões) e “Jurassic World” (US$ 653 milhões) por exemplo. Para quem não sabe, o filme que lidera as maiores bilheterias de todos os tempos no mercado norte-americano é “Star Wars: O Despertar da Força” (US$ 936,6 milhões), lançado em 2015.