Tom Cruise criou treinamento para "Top Gun 2" e descartou atores que não quiseram fazê-lo

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o produtor Jerry Bruckheimer contou que Tom Cruise exigiu uma preparação para o elenco de pilotos de "Top Gun: Maverick": que todos fizessem um treinamento intenso para aprender a voar, incluindo três meses de treinos aéreos e de sobrevivência. No entanto, nem todos os atores escalados para a produção toparam o desafio — e, por isso, foram descartados do filme.