The Rock elogia Brendan Fraser e comemora sucesso do amigo em longa: "Ele me apoiou"

Protagonista de "A Baleia", Brendan Fraser foi ovacionado e aplaudido sem pausa durante 7 minutos no festival de Veneza, provando ter dado tudo de si para o papel que exigiu um enorme esforço físico. Orgulhoso do sucesso do astro, Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, também deu seu jeito de homenageá-lo, com uma mensagem linda.