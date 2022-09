Jade Picon e Larissa Manoela negam rivalidade após rumores de climão: “Todo dia tentam”

Por terem namorado o mesmo famoso, João Guilherme, muita gente especula que exista uma rivalidade entre Jade Picon e Larissa Manoela, boato que ganhou força depois de ter saído na mídia que a atriz não quis tirar uma foto com a influenciadora digital no Rock in Rio. A mais nova global usou as redes sociais para se pronunciar e negar o climão.