"Avatar 2" terá três horas de duração e diretor já deixou claro que não aceita reclamações

Depois de 13 anos desde o lançamento do filme "Avatar" (2009), finalmente a sequência da história ganhou um teaser, data de estreia e vários detalhes imperdíveis. Para quem não se lembra, o filme do diretor James Cameron ainda continua sendo um dos mais vistos da história do cinema, com US$ 2,8 bilhões arrecadados nas bilheterias de todo o mundo.