Rodrigo Faro será Silvio Santos em filme: postou foto caracterizado no fim das filmagens

Escalado para dar vida a Silvio Santos no longa "Sequestro", Rodrigo Faro será o responsável por protagonizar a recriação de quando o dono do SBT foi sequestrado e mantido durante sete horas como refém.

Orgulhoso do trabalho, o ator, que também apresenta um programa na Record TV, comemorou o fim das filmagens, revelando ter durado apenas 40 dias, de muita intensidade e trabalho. Confira!

Rodrigo Faro dará vida a Silvio Santos em longa

Previsto para estrear somente em 2023, Rodrigo Faro foi responsável por protagonizar o filme que retratará os momentos de maior tensão de Silvio Santos.

Em 2001, dois dias após sua filha, Patrícia Abravanel, ter sido liberada de um sequestro que a manteve como refém durante sete dias, o dono do SBT também passou por momentos de muita tensão.

O empresário teve sua casa invadida e foi mantido como refém ao longo de sete horas. No longa, a história terá como base o diálogo entre o apresentador e o criminoso, sendo dirigido por Marcelo Antunes.

Para dar vida ao artista que transformou a televisão, Rodrigo Faro teve que conciliar as filmagens com o seu trabalho na Record TV, gravando o programa "Vai Dar Namoro". Em 40 dias de muito trabalho intenso, o apresentador finalizou o filme e comemorou.

Revelando que demorava mais de três horas diárias para se transformar em Sílvio Santos, Faro se mostrou muito grato com a oportunidade de fazer parte deste projeto.

"Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar…Longe da família, dos amigos… Um cuidado maluco com a voz, o corpo, o personagem… Gravar até tarde o Vai Dar Namoro, chegar em casa morto e ainda ter que decorar texto pro filme que começaria a gravar às 7 da manhã do dia seguinte… (o carro me pegava todo dia às 6 da manhã). Eram 3 horas de caracterização, ensaios das coreografias pro Dança Gatinho, tudo junto… Que loucura meu Deus… Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante… Tudo valeu muito a pena… Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!!!! Obrigado meu Deus e minha família pela força!!! Aguardem!!! SILVIO"