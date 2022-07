Quem foi Tammy Faye? Filme da celebridade ganhou Oscar e está no streaming

O "The PTL Club", também conhecido como "The Jim and Tammy Show", foi um programa de televisão cristão apresentado pelo casal, de 1974 a 1989. As atividades de arrecadação de fundos geraram, supostamente, US$ 100 milhões anualmente. Esse dinheiro vinha do público da dupla, que, durante a programação religiosa, doava grandes quantias à atração.