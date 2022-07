Diretor de "O Telefone Preto" revela significado da máscara do assassino: teve ajuda de Hawke

"O Telefone Preto" estreou aclamado pela crítica e pelo público nos cinemas do mundo todo. Fugindo de vários clichês, a história do serial-killer interpretado por Ethan Hawke caiu no gosto dos amantes das telonas e está dando o que falar. Mas, afinal, qual o significado por trás da máscara do criminoso? O diretor revelou e nós te explicamos!