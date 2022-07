História real do documentário "A Garota da Foto" deixou o público chocado: está na Netflix

Poucos anos após dar à luz Michael, com quem tinha um belo relacionamento como mãe, Tonya/Sharon foi assassinada. Quando foi comprovado que Franklin Floyd não tinha condições de cuidar do garoto, Michael foi para um lar adotivo — o que não foi bem aceito pelo "pai". Furioso, o homem sequestrou a criança na escola, fugiu com ela, e a matou.