Trailer de "Pantera Negra 2" mostra Wakanda em luto pela perda de T'Challa: vídeo emociona

Uma das novatas, Michaela Coel está animada em se juntar ao universo de "Pantera Negra 2" e comentou sobre a força da franquia no evento: "Ver a reação que as pessoas tem com o Pantera Negra... Vi 4 vezes: em Gana, EUA, Inglaterra e agora, aqui, me lembra o quao especial foi apoiar esse elenco nesse filme, e como ele é importante para as pessoas pretas".