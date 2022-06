"Spiderhead" levou 10 anos para ser produzido: roteiristas da Netflix explicam a demora

Baseado no conto "Escape from Spiderhead", escrito por George Saunder e publicado na revista The New Yorker em 2010, ano em o então chefe de adaptações da editora Condé Nast ofereceu os direitos da história aos roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick. O longa, no entanto, só foi filmado em meados de 2020 na Austrália.