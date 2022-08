Após polêmicas, Johnny Depp não estará nos próximos filmes de "Piratas do Caribe"

De acordo com o produtor Jerry Bruckheimer, dois roteiros da franquia "Piratas do Caribe" estão em andamento, mas nenhum dos projetos inclui Johnny Depp no elenco. Até então, o ator havia sido o protagonista de todos os filmes — sendo a sua última aparição em "A Vingança de Salazar" (2017). Em entrevista ao jornal The Sunday Times, o executivo também destacou que "o futuro das produções ainda será decidido".