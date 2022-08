História real do documentário "Pai Nosso?" é chocante: saiba todos os detalhes

Jacoba Ballard foi a primeira pessoa a juntar todas as peças do quebra-cabeça. Ela encontrou sua primeira meia-irmã em um fórum online de crianças concebidas por inseminação artificial. Quando achou a moça no Facebook, Ballard ficou impressionada com a semelhança. Após fazerem um teste de DNA, as duas descobriram que tinham outros irmãos espalhados pelos Estados Unidos.