"Jogos Vorazes" volta ao cinema em 2023 sem Jennifer Lawrence: quem será a nova estrela?

Uma das franquias de maior sucesso do cinema, "Jogos Vorazes" já tem data para voltar às telonas. Desta vez, no entanto, a trama não focará em Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence): oito anos após o lançamento do último longa-metragem, "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" (2015), o universo retornará com a estreia do prelúdio "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" em 2023. Confira os detalhes abaixo!