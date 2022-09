"Órfã 2" retorna com atriz principal após 13 anos: continua irreconhecível fora do papel

Quem se lembra de "A Órfã"? O terror sombrio, lançado em 2009, ganhou uma sequência oficial, disponível nos cinemas a partir desta quinta-feira (15), que conta com a atriz original — Isabelle Furhman — de volta no papel principal. Para driblar as marcas do tempo, o diretor usou alguns truques para mantê-la no patamar da impostora que não envelhece.